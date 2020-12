A Vairano Patenora c’è un focolaio di Covid in un call center. A darne notizia è il sindaco del comune Casertano, Bartolomeo Cantelmo: “Dei circa 30 impiegati presso un call center in un vicino comune sono risultati positivi al Covid. Alcuni di questi sono residenti in Vairano, in particolare nella frazione Scalo. L’Asl, con la collaborazione dei Comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti i positivi. Serve soprattutto per il tracciamento e per acquisire particolari esigenze e quindi poterle risolvere”.

Il rispetto delle regole

E ancora: “Con questa grave circostanza, raccomando ancora di più il massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme che sicuramente sono gravose e complicate, ma rappresentano l’unico modo per contenere la diffusione del virus“.