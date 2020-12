Cala la curva dei contagi cosi’ come le richieste del soccorso domiciliare a Somma Vesuviana (Napoli), ed il sindaco Salvatore Di Sarno sospende il servizio comunale con autoambulanza riservato ai soli contagiati covid del territorio. La media giornaliera di nuovi contagiati, infatti, e’ passata dagli oltre sessanta di un mese fa, ai 7 positivi. “Forse stiamo uscendo dal tunnel – ha detto Di Sarno – oggi abbiamo registrato solo due positivi, ed attualmente sono il numero dei contagiati attivi e’ passato da 800 agli attuali 131. Calate di molto le richieste anche di intervento domiciliare. Per questo ho deciso di sospendere il servizio attivato con soli fondi comunali, ma sono pronto a riattivarlo qualora l’emergenza sanitaria dovesse nuovamente crescere. Ringrazio il team della ‘Misericordia’ che ha operato brillantemente in questa fase drammatica”.

Secondo Di Sarno il calo dei contagi e’ frutto dei provvedimenti adottati in questi mesi, con la chiusura degli edifici scolastici gia’ prima delle decisioni adottate dalla Regione Campania, oltre alla chiusura dei luoghi pubblici come piazze e circoli ricreativi, ed il divieto assoluto di assembramenti.