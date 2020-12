Auto di un infermiere in fiamme nella periferia stabiese: è giallo. È andata a fuoco, nella serata di sabato, la Smart di un operatore sanitario di Castellammare di Stabia. La vettura era parcheggiata in strada, in via Napoli, quando ignoti hanno approfittato della scarsa presenza di testimoni per appiccare l’incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del capitano Carlo Venturini, che hanno avviato le indagini, mentre i vigili del fuoco hanno spento il rogo doloso.

Le indagini

Al momento il dolo è l’unica certezza nelle mani degli investigatori, che indagano contro ignoti per incendio doloso e danneggiamento. Altra certezza è l’esclusione della matrice camorristica dell’incendio, si propende più per una vendetta, o un dispetto, anziché per un avvertimento da parte dei clan. Il proprietario della Smart, infatti, è un infermiere incensurato che non ha legami con certi ambienti. Ed è escluso anche il riferimento a questioni di lavoro dell’infermiere. E, allora, le indagini si concentrano sulla vita privata dell’uomo, entrato probabilmente in contrasto con qualcuno per screzi personali, economici oppure per motivi sentimentali.