Bonus spesa per il Covid anche per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, arriva il chiarimento dell’Anci. Il Decreto Ristori ter sancisce che i buoni spesa ai cittadini saranno erogati dai Comuni, così come è successo per quello dello scorso aprile. L’importo dell’aiuto varierà da un minimo di 300 euro a un massimo di 500 euro. Il contributo potrà essere speso negli esercizi commerciali convenzionati con l’ente comunale.

I Comuni stanno predisponendo il modulo di autocertificazione con il quale richiedere il buono spesa. Nella richiesta si dovrà indicare la numerosità del nucleo familiare e se eventualmente si ricevono già altre forme di sostegno come il Reddito di Cittadinanza.