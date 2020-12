Buoni spesa per circa 493mila euro saranno destinati alle famiglie meno fortunate, penalizzate dall’emergenza sanitaria covid. A mettere in campo la misura di solidarieta’ e’ il Comune di Ercolano. Le domande potranno essere presentate entro le 12.00 del 17 dicembre 2020 per via telematica collegandosi all’indirizzo https://ercolano.bonuspesa.it/ e, cliccando nell’apposita sezione ‘Sei un Cittadino’, sara’ possibile scaricare il modulo di autocertificazione che dovra’ essere inviato insieme a un documento di riconoscimento in corso di validita’. Dopo aver fatto domanda, il cittadino ammesso al beneficio ricevera’ dal giorno successivo sul proprio cellulare un sms con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice pin per il suo utilizzo presso gli esercizi commerciali aderenti, che dovra’ essere fornito al negoziante al momento del pagamento dei beni che si intendono acquistare.

”Ho chiesto all’assessorato e agli uffici di trovare la migliore modalita’ di erogazione, perche’ ci sono tante famiglie di Ercolano che aspettano un segnale da noi soprattutto in questo periodo complicato per tanti aspetti” dice il sindaco, Ciro Buonajuto ”Abbiamo deciso di utilizzare la modalita’ digitale per semplificare la procedura e allo stesso tempo ridurre gli spostamenti e i contatti tra le persone. Ovviamente in parallelo sara’ attivata anche una modalita’ classica, per garantire anche a chi dovesse riscontrare problemi nell’utilizzare sistemi online di poter accedere. Analogamente gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessita’, le farmacie, le parafarmacie e le cartolibrerie della citta’ possono presentare domanda di adesione alla misura accedendo all’apposita sezione sempre con scadenza entro le 12.00 del 17 dicembre 2020”.