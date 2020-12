«Pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Giuseppe Vesuviano l’elenco degli ammessi e dei non ammessi al beneficio del Buono Spesa-Covid-19». Lo annuncia il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. «Ciascuno potrà consultare la propria posizione mediante il numero di Id assegnato ad ogni istanza e trasmesso via mail o messaggistica. Ad ogni ammesso è stato trasmesso un ulteriore messaggio con il valore dell’importo del buono accreditato sulla propria tessera sanitaria. Per consultare la graduatoria basta andare sul link: https://buonispesasangiuseppevesuviano.cooplimpronta.it/…

Come spendere i buoni

Gli ammessi potranno usufruire del buono a partire dalle ore 15 del di oggi presso gli esercizi commerciali convenzionati ed accreditati. I buoni potranno essere spesi fino al 15 febbraio 2021. Per importo accreditato si intende il valore economico del buono digitale associato al Codice Fiscale del beneficiario, spendibile ed utilizzabile esclusivamente dal beneficiario e soltanto presso gli esercizi commerciali accreditati.