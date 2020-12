Uno scoppio nel cuore della notte ha svegliato i residenti del rione Iacp di via Rosellini. Una bomba è esplosa accanto ad un’automobile parcheggiata in strada che è stata distrutta ed avvolta dalle fiamme finendo per andare completamente carbonizzata. Altri veicoli in sosta nei dintorni sono stati danneggiati dalla deflagrazione e dal fuoco.

Naturalmente sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, sono giunte anche le forze dell’ordine. Si indaga sul motivo dell’esplosione e chiaramente qualcosa in più si potrà conoscere una volta identificato ed ascoltato il proprietario della vettura presa di mira.