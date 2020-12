Saltano in area le vetrine della Galleria Marconi, a Casoria, proprio alle porte di Napoli. Uno scoppio fortissimo intorno all’una di notte che ha fatto svegliare i residenti nel raggio di diverse centinaia di metri e che è stato avvertito a chilometri di distanza. Le immagini scattate sul posto mostrano uno scenario devastante.

Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco: per fortuna vista l’ora, non ci sono feriti, ma diversi residenti sono stati a lungo in preda alla paura. Da chiarire il movente della deflagrazione ma l’ordigno usato e le modalità sembrano lasciare davvero poco spazio ai dubbi.