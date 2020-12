Brillante operazione degli uomini dell’Arma che hanno catturato un personaggio di spicco della camorra. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacente a fini di spaccio l’ex cutoliano Antonio Sabbatino, 64 anni. Da fonti investigative era elemento di rilievo della malavita organizzato. A dare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. L’uomo, attualmente legato al clan camorristico Panico-Ricciardi (già operante a Sant’Anastasia e Somma Vesuviana), era fuori della sua abituazione e si stava allontanando a bordo della sua auto. I carabinieri lo hanno fermato ed è scattata una perquisizione domiciliare. Qui è avvenuta la scoperta in varie parti della casa della droga. Per la precisione venti grammi circa di cocaina e settecento euro, con un frullatore domestico ancora sporco di sostanza stupefacente.

Il precedente

Quella di ieri è stata la fotocopia della cattura avvenuta ad agosto di due anni fa. Lo spacciatore del clan già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona e per associazione di stampo mafioso fu stanato dai carabinieri della stazione di Ottaviano. Sempre nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari dell’Arma trovarono 16 involucri di cellophane contenenti cocaina nascosti in una boccia di vetro e in barattolo di medicine nei vasi per i fiori sul balcone.