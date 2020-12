Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli del territorio. Compresa anche la vigilanza fissa ai moli di imbarco, in aeroporto e sulle isole del Golfo. Tutto volto a monitorare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

La compagnia torrese

La Compagnia di Torre Annunziata ha effettuato una perlustrazione di un’area incustodita adibita a cantiere edile. Qui ha scoperto all’interno di un rudere diversi involucri di cellophane trasparente termosaldato contenenti 154 grammi di cocaina e 317 grammi di marijuana.

Le stesse Fiamme Gialle hanno sequestrato a Boscoreale anche 18100 fuochi pirotecnici contenenti 12 kg. di polvere pirica di categoria F2 e F4 messi in vendita da un negozio di articoli per la casa abusivamente e senza certificazione per la prevenzione di incendi. Denunciato un responsabile.