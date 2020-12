Una bambina di 7 anni è stata investita mentre attraversava la strada con la madre sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato in giornata a Pozzuoli in via Carlo Levi nella frazione di Monteruscello. La piccola è stata trasportata in ospedale in codice rosso e seppur con gravi ferite non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono arrivate anche le forze dell’ordine per indagare sul grave sinistro stradale. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso alla piccola. Si indaga per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La madre è stata colpita appena di striscio e non è ferita.