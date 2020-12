Un uomo vestito da Babbo Natale multato dai vigili a Castellammare di Stabia. Ad operare degli agenti di polizia municipale nei confronti di due uomini che, vestiti da Babbo Natale alla guida di uno scooter truccato, in tarda mattinata effettuavano volantinaggio senza mascherina. Dunque non è bastata la “divisa” per evitare provvedimenti.

Il tentativo di aggressione

Al momento dello stop, i vigili urbani hanno scoperto che i due uomini, padre e figlio rispettivamente di 52 e 21 anni, non erano muniti di patente né di assicurazione per la moto. E così gli agenti hanno provveduto ad elevare una sanzione da 7mila euro. A questo punto i due Babbo Natale hanno dato in escandescenza, aggredendo i vigili. I fatti nel pieno centro cittadino di Castellammare sotto gli occhi attoniti dei cittadini intenti allo shopping.