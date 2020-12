Sulla A2 ”Autostrada del Mediterraneo” (tratto A2 dir/NA – diramazione di Napoli), tra gli svincoli di Salerno e Fratte, in direzione sud, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in seguito all’incendio di un’autovettura. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non si sono registrati feriti. L’incendio è stato domato e, riferisce Anas, questa operazione ha reso necessaria una breve interruzione della circolazione, in direzione sud. Attualmente si sta provvedendo alla rimozione del veicolo, oltre che alla pulizia del piano viabile.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine e si sta lavorando con l’ausilio di due gru per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Il servizio clienti ”Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.