Stanotte dopo l’una e mezza lungo la Statale 7bis, nel territorio del comune di Villa Literno, un’autovettura è uscita fuori strada per poi prendere fuoco dopo lo schianto contro un new jersey di cemento. L’uomo che era a bordo, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto tra le fiamme. Con lui anche una donna incinta che è riuscita a mettersi in salvo. Si tratta di una coppia di cittadini francesi residenti ad Aversa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aversa e Mondragone per spegnere il rogo e recuperare la salma. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. La donna è stata salvata dai soccorritori giusto tempo, riuscendo a tirarla via dall’abitacolo in fiamme attraverso un finestrino aperto. Per lei diverse ferite, ma non è in pericolo così come il piccolo che porta in grembo.