Accusa un malore alla guida della propria Fiat Punto, invade la corsia opposta e si schianta contro la motrice di un tir. È questa la sequenza del fatale sinistro avvenuto verso le 10 a San Tammaro dove ha perso la vita Maria Pia Melone, 66enne residente a San Tammaro che nel percorrere via Carditello a bordo della propria auto all’incrocio con la Strada Statale 7 Bis ne ha perso il controllo a causa di un malore improvviso.

La dinamica

L’auto ha invaso la carreggiata opposta e nel mentre sopraggiungeva la motrice di un tir che nonostante una manovra elusiva non ha potuto evitare l’impatto. Il conducente ha allertato i soccorsi. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I vigili del fuoco del distaccamento di Aversa hanno provveduto a fornire assistenza al personale sanitario ed alla messa in sicurezza dei veicoli. Gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere cercano di far luce sulla dinamica del tragico incidente. Da una prima ricostruzione un arresto cardio circolatorio sembrerebbe esser stata la causa del malore della donna che ha portato alla perdita di controllo del veicolo.