Drammatico incidente ieri San Valentino Torio, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrati sbattendo contro un cancello della delicata Via Cesina, strada a scorrimento veloce. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri che, dopo i primi rilievi, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Gravi le condizioni di salute dei due giovani in sella alla motocicletta, qualche ammaccatura per il conducente della vettura.

Il sindaco Michele Strianese ha chiesto alla comunità di pregare i giovani: “Purtoppo è stata una brutta botta. Preghiamo per loro affinchè superino questa delicata situazione e ritornino presto tra noi. Un forte abbraccio da parte di tutta la nostra comunità ai genitori ed ai familiari tutti, affinche’ non si sentano soli in questo difficile momento. Siamo fiduciosi che andra’ tutto bene. Forza Domenico, Forza Raimondo”.