In una relazione di coppia, ci sono molti vantaggi nell’avere una sana attività sessuale. Tassi più elevati di attività sessuale sono collegati a cambiamenti positivi, come pressione sanguigna più bassa, stress ridotto, maggiore intimità e persino un tasso di divorzio inferiore. Anche se non ci sono regole valide per tutti quando si tratta di una frequenza sessuale ideale, ecco alcuni spunti dalle ultime ricerche.

Uno studio del 2015 ha rilevato che il benessere generale è associato alla frequenza sessuale, ma solo in una certa misura. La soddisfazione relazionale è migliorata progressivamente dal non avere rapporti sessuali fino a fare sesso una volta alla settimana, ma non è migliorata ulteriormente (e in realtà è leggermente diminuita) oltre questo punto.

Un incontro sessuale a settimana è abbastanza coerente con la media attuale. Tuttavia, le nostre vite sempre più impegnate potrebbero ostacolare il sesso. Rispetto alla frequenza del sesso negli anni ’90, nel 2010 gli adulti facevano sesso nove volte meno all’anno.

Ecco la frequenza sessuale media:

Adulto medio : 54 volte all’anno (circa una volta a settimana).

Adulti tra i 20 ei 40 anni :circa 80 volte all’anno.

Adulti di 60 anni : 20 volte all’anno.

Sebbene la frequenza spesso diminuisca con l’età, l’attività sessuale negli anziani rimane importante. In generale, le coppie sposate più anziane tendono a fare sesso più spesso dei coetanei non sposati all’interno della stessa fascia di età.

Benefici psicologici del sesso

Ci sono molti benefici emotivi e psicologici nel fare l’amore. Il sesso è fortemente legato a una migliore qualità della vita. Alcuni di questi vantaggi includono:

Migliore immagine di sé : il sesso può aumentare l’autostima e ridurre i sentimenti di insicurezza, portando a percezioni più positive di noi stessi.

Tassi di felicità più elevati : secondo uno studio del 2015 condotto in Cina, il sesso più consensuale e il sesso di migliore qualità aumentano la felicità.

Più legame : le sostanze chimiche del cervello vengono rilasciate durante il sesso, comprese le endorfine, che riducono l’irritabilità e la sensazione di depressione. Un altro ormone, l’ossitocina (il “farmaco dell’abbraccio”) aumenta con la stimolazione dei capezzoli e altre attività sessuali. L’ ossitocina aiuta a promuovere un senso di calma e appagamento.

Sollievo dallo stress : lo stress cronico può contribuire a ridurre la frequenza sessuale. Tuttavia, il sesso può essere un’efficace tecnica di gestione dello stress . Il sesso riduce gli ormoni della risposta allo stress, come il cortisolo e l’adrenalina (epinefrina), con effetti che durano fino al giorno successivo.

Miglioramenti della qualità del sonno : gli orgasmi innescano il rilascio dell’ormone, la prolattina, che aiuta nel sonno.

Benefici fisici del sesso

È abbastanza intuitivo capire in che modo il sesso migliora la salute emotiva, ma ci sono anche una serie di benefici fisici dal sesso. Alcuni di questi includono:

Migliore forma fisica : il sesso è una forma di esercizio. Secondo l’American Heart Association, l’attività sessuale è equivalente ad attività fisiche moderate, come camminare a ritmo sostenuto o salire due rampe di scale. Il movimento del sesso può stringere e tonificare i muscoli addominali e pelvici. Per le donne, il tono muscolare migliorato migliora il controllo della vescica.

Funzione cerebrale potenziata : studi preliminari sui ratti hanno rilevato che rapporti più frequenti erano correlati a una migliore funzione cognitiva e alla crescita di nuove cellule cerebrali. Da allora benefici simili sono stati osservati in studi sull’uomo. Uno studio del 2018 su oltre 6.000 adulti ha collegato il sesso frequente con migliori prestazioni di memoria negli adulti dai 50 anni in su.

Funzione immunitaria migliorata : essere più sessualmente attivi ha effetti positivi sulla funzione immunitaria. Il sesso regolare può anche ridurre la probabilità di contrarre il raffreddore o l’influenza.

Livelli di dolore inferiori : le endorfine del sesso promuovono più di un semplice senso di benessere e calma. Le endorfine sessuali sembrano anche ridurre l’emicrania e il mal di schiena.

Può favorire la perdita di peso : fare sesso per 30 minuti brucia una media di 200 calorie. 10 Le gratificanti sostanze chimiche cerebrali rilasciate durante il sesso possono attenuare il desiderio di cibo e sostenere la perdita di peso.

Effetti cardiaci positivi : l’attività sessuale (ma non la masturbazione) è stata collegata a una pressione sanguigna sistolica inferiore. La pressione sanguigna elevata aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus. L’attività sessuale aiuta a dilatare i vasi sanguigni, aumentando l’apporto di ossigeno e sostanze nutritive in tutto il corpo riducendo la pressione sanguigna.

Ulteriori benefici fisici : essere più sessualmente attivi aumenta la libido e aumenta la lubrificazione vaginale. I rapporti frequenti sono associati a periodi mestruali più leggeri e crampi mestruali meno dolorosi. Inoltre, un migliore senso dell’olfatto, denti più sani, una migliore digestione e una pelle luminosa possono essere correlati al rilascio di DHEA da parte del corpo dopo il sesso.

Potenziali rischi di aumento attività sessuale

Una volta si credeva che il sesso aumentasse il rischio di cancro alla prostata. Tuttavia, uno studio del 2016 ha scoperto che gli uomini che avevano più eiaculazioni (21 o più al mese) avevano meno probabilità di sviluppare la malattia rispetto agli uomini che avevano meno eiaculazioni (sette o meno al mese). Poiché il cancro alla prostata è la seconda causa di decessi correlati al cancro negli uomini, 12 questo effetto è degno di nota.

Per alcuni, il sesso può aumentare le possibilità di un attacco di cuore. Nonostante questo rischio, una frequenza sessuale più elevata può aiutare. Uno studio del 2011 ha rilevato che l’attività sessuale regolare riduce gli attacchi di cuore. Il sesso, insieme ad altre forme di attività fisica, è protettivo. Ma le rare esplosioni di attività mettono a dura prova il cuore. Discuti la tua attività sessuale con il tuo medico per valutare i tuoi rischi.

Il sesso non sicuro potrebbe ribaltare la scala dei benefici e dei rischi nella direzione opposta. Assicurati di conoscere le pratiche sessuali sicure.

Come le relazioni traggono vantaggio dal sesso

Oltre ai vantaggi individuali per te e il tuo partner, il sesso regolare supporta una relazione sana in molti modi.

Ad esempio, l’ossitocina rilasciata durante il sesso aumenta il senso di legame e migliora l’intimità emotiva.

Il sesso in una relazione monogama aumenta il tuo livello di impegno e connessione emotiva con l’altra persona. Esprimere amore attraverso il sesso aumenta le probabilità che le coppie rimangano insieme. Di conseguenza, il sesso è positivamente associato a un tasso di divorzi inferiore.

Gli esseri umani sono programmati per desiderare l’intimità del sesso. La mancanza di sesso può portare le persone in una relazione a diventare distanti e, forse, a guardare altrove . Lavorare con un terapista di coppia autorizzato può aiutare a colmare questa lacuna e impedire che i problemi si diffondano durante il tuo matrimonio.

A volte, mantenere una vita sessuale attiva è difficile o impossibile a causa di condizioni fisiche o psicologiche. Le coppie possono mantenere una relazione forte e sana nonostante queste barriere cercando modi non sessuali per migliorare l’intimità .

Dare il via alla tua vita sessuale

La frequenza del sesso può e spesso cambia nel tempo. Ma ciò non significa che la frequenza del sesso debba essere una progressiva discesa. Se ti stai chiedendo se è possibile che il sesso sia buono come quando ti sei innamorato per la prima volta, la risposta è sì. Il sesso e l’intimità possono migliorare man mano che la tua relazione matura. Potrebbe solo richiedere un po ‘di lavoro extra.

Esistono diversi modi per rendere più piccante la tua vita sessuale. Guardare le parti non sessuali della tua relazione può aiutarti.

Si afferma spesso che il più grande organo sessuale è tra le orecchie. Aumentare la frequenza del sesso senza connettersi emotivamente o aumentare la comunicazione non è probabile che produca miglioramenti duraturi nella tua relazione. La gestione dello stress è un altro fattore chiave per una vita sessuale sana.

Nel suo libro “The Sex-Starved Marriage: Boosting Your Marriage Libido, a Couple’s Guide”, la terapeuta Michele Weiner-Davis suggerisce di adottare un approccio “just do it”:

“All’inizio, molti erano comprensibilmente cauti riguardo al mio approccio in stile Nike alla loro vita sessuale; il consiglio ‘Just do It’ andava contro tutto ciò in cui credevano su come si svolge il desiderio sessuale … ho potuto spesso vedere il sollievo sui volti delle persone quando hanno appreso che la loro mancanza di impulsi sessuali improvvisi non significava necessariamente un problema. Non significava che ci fosse qualcosa di sbagliato in loro o che mancava qualcosa ai loro matrimoni. Significava solo che hanno sperimentato desiderare diversamente. ”

Se aspetti sempre che il tuo livello di desiderio corrisponda a quello del tuo partner, potresti aspettare molto tempo. Invece, comunica le tue esigenze e lavora insieme per trovare un mezzo felice.

Detto questo, una maggiore intimità è ancora possibile se non sei in grado di fare sesso.

Se non fai sesso regolarmente, chiediti perché. A volte vedere un terapista sessuale può essere il modo migliore per elaborare la tua relazione e i tuoi problemi personali. La terapia avvantaggia sia gli individui che le coppie.