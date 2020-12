Andrea Sannino ha provato a partecipare al Festiva di Sanremo. Il cantante napoletano noto per “Abbracciame” è stato escluso. A dirlo è lui stesso sulla sua pagina Facebook, “Ci ho provato, non lo nego” afferma. Era pronta la canzone e tutto il resto ed a quanto pare Sannino ci sperava sul serio.

Ecco cosa ha scritto:“Non mi nascondo, certo che ci resto male, come chiunque sogna una cosa che poi sfuma, ma credetemi senza rancori, dubbi o ansie inutili, anzi felice di riprovarci ancora, facendo un mega in bocca al lupo a tutti i partecipanti, ad Amadeus e alla sua squadra…felice per chi vivrà quella meravigliosa esperienza…vi invidio, una sana invidia”.