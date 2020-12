Raffaele Stumpo diventa la vittima più giovane in Campania con il Covid. Il 25enne, secondo quanto riportato da diverse testate online flegree era ricoverato all’ospedale di Pozzuoli a seguito di per il Coronavirus. Ieri è sopraggiunto il decesso, ma non è chiaro se il giovane residente a Quarto Flegreo avesse altre patologie.

Le conferme

A dare la notizia della prematura morte di Raffaele è stato un suo familiare, rivelando anche la causa del decesso. Oggi pomeriggio c’è stato l’estremo saluto, con la salma partito all’ospedale di Pozzuoli. Poi i funerali nella parrocchia Santi Pietro e Paolo secondo quanto dispone il Decreto.