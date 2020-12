Tre vittime del Coronavirus in Irpinia in una sola giornata. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati di Avellino, due pazienti, un 63enne di Monteforte Irpino e un 73enne di Avellino. Il 63enne era stato ricoverato il 30 novembre in terapia sub intensiva e il 5 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva.

Il 73enne era ricoverato dal 18 novembre (terapia subintensiva) ed era stato intubato il 24 novembre. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirata una donna di 84 anni del posto.