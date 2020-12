Multa e chiusura per 5 giorni per una palestra di Posillipo, all’interno del quale i Carabinieri hanno sorpreso il titolare e 3 clienti nonostante le restrizioni legate all’inserimento della Campania nella zona rossa. I militari del Nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Porta Posillipo quando hanno notato la saracinesca di una palestra leggermente alzata. I militari hanno pensato a un furto in atto e sono scesi immediatamente dalla gazzella per verificare cosa stesse accadendo. Entrati nel locale hanno invece trovato un uomo faceva attività fisica mentre altri due clienti erano all’interno del centro benessere.

Il titolare, anche lui presente, è stato sanzionato insieme ai 3 clienti per non aver rispettato le recenti normative anti Covid. Il locale è stato chiuso temporaneamente per 5 giorni.