A confine con l’abitato di Pompei è stato rinvenuto un motorino rubato pochi giorni prima in area stabiese. Negli immediati pressi, anche un involucro contenente 16 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 24 grammi. In azione i carabinieri di Torre Annunziata.

Gli assembramenti

Particolare attenzione alle misure anticovid. In via dei Mille a Torre Annunziata chiuso un bar, al cui interno sono state sorprese alcune persone a consumare l’aperitivo. Otto persone, in diversi punti della città, sanzionate per il mancato rispetto del divieto di assembramento e la consumazione di bevande all’interno e nei pressi dei bar. Elevate anche cinque contravvenzioni al codice della strada.