Città al setaccio nell’ambito di un servizio di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri della compagnia di Casoria e disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Per giorni l’area è stata presidiata dai militari che hanno predisposto posti di controllo nelle strade più trafficate. Sono più di 500 le persone identificate in poco meno di 4 giorni, più di 240 i veicoli controllati. 19 le sanzioni per violazioni alla normativa anticovid, molte delle quali per l’inosservanza del divieto di spostarsi tra comuni senza giustificato motivo. 2 le pistole sequestrate a carico di ignoti: entrambe a salve erano complete di ben 39 cartucce cal. 8mm.

Arrestato per evasione Mauro Russo, 52enne di Casavatore sottoposto ai domiciliari., E’ stato sorpreso in strada nonostante la misura gli imponesse la permanenza in casa. Dovrà rispondere dello stesso reato Mauro Sorrentino, 35enne di Casoria. Anche lui è stato trovato fuori casa senza che fosse stato autorizzato.

A Caivano, invece, è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Di Gaetano, 39enne di Marcianise già noto alle forze dell’ordine. Quando ha visto i carabinieri entrare nel Parco Verde è fuggito a bordo della sua auto. Durante la fuga ha gettato dal finestrino 6 grammi di cocaina suddivisi in dosi. I militari lo hanno inseguito, bloccato e hanno poi recuperato lo stupefacente. Il 39enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.