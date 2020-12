Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri nell’ambito dei controlli a tappeto effettuati nel complesso di edilizia popolare “Piano Napoli” di via Settetermini a Boscoreale. L’intervento è dei militari della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno. Sorpreso un 65enne agli arresti domiciliari nei pressi della propria abitazione e denunciato per evasione. Una coppia di 43 e 49 anni denunciata per invasione di edifici, in quanto aveva occupato abusivamente un appartamento dell’isolato 14.

I posti di blocco

Attraverso i numerosi posti di controllo attivati nell’area, individuati un 19enne ed un 24enne, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza patente. In uno spazio comune dell’isolato 10, inoltre, all’interno di alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti, c’erano 17 dosi di marijuana. Droga già confezionata e pronta per la vendita, per un peso complessivo di 20,7 grammi. Sanzioni infine per sei persone per inosservanza delle misure anti-contagio perche’ sprovviste dei dispositivi di protezione individuali.