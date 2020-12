Servizio a largo raggio disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno setacciato le strade dei quartieri San Giovanni a Teduccio e Poggioreale. 4 denunce a piede libero e 119 cittadini controllati, tra questi 51 sono pregiudicati. I Carabinieri – nel contrasto al fenomeno dell’attività di parcheggiatore abusivo – hanno denunciato un 49enne del posto individuato in via Caramanico: recidivo nel biennio e sorpreso mentre era impegnato nella sua “attività”, stessa sorte per un altro 62enne già noto alle ffoo. L’uomo era in via del riposo quando i militari dell’arma lo hanno sorpreso.

Durante le operazioni – 76 i veicoli controllati e 5 le perquisizioni – i carabinieri hanno denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio un cittadino rumeno di 26 anni. Lotta all’illegalità diffusa che ha visto un 33enne di san giovanni a teduccio denunciato per contrabbando di sigarette. L’uomo a corso san giovanni è stato bloccato mentre vendeva le “bionde” illegali.

Controlli anti-covid: 6 i cittadini sanzionati perché non indossavano la mascherina. Verifiche del rispetto al codice della strada con quasi 32mila euro totali di sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, per guida senza patente e per guida con mezzo già sottoposto a sequestro.