Strade interrotte, cimiteri chiusi e allagamenti in scantinati e sottopassi. E’ questa la situazione che si sta vivendo in molti comuni del Salernitano interessati da forti piogge a causa delle avverse condizioni climatiche. A Salerno, Pellezzano, Scala e Sapri, e’ stata disposta la chiusura del cimitero, mentre a Sarno il sindaco Giuseppe Canfora ha invitato la cittadinanza ad evitare l’uso dei sottopassi che risultano allagati. Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, invece, sul suo profilo Fb, ha avvisato che la strada statale 88 nei pressi del confine con il Comune di Pellezzano, all’altezza delle Fonderie Pisano e’ bloccata a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo, che impedisce di proseguire lungo questo percorso. Allagamenti e disagi a Mercato San Severino, Scafati e a Pagani.

A San Cipriano Picentino, in via Camporaso, c’e’ un albero caduto, per ora la strada e’ chiusa, gli operatori stanno intervenendo per la rimozione. Spostandosi a sud, a Sapri, per il momento la situazione regge. Il sindaco Antonio Gentile ha fatto pulire tutti i canali istruiti nei giorni scorsi dalle violente mareggiate e dalle forti piogge. “Per il momento – spiega il primo cittadino – la situazione e’ sotto controllo ma ci aspettiamo un intensificarsi delle piogge e anche una mareggiata. I fenomeni attesi di tipo meteo-marino destano preoccupazione anche in seguito all’alluvione di pochi giorni fa. Chiedo ai miei concittadini di prestare la massima diligenza, di non uscire se non per motivi di estrema necessita’ durante i fenomeni atmosferici e di mettere al riparo beni e proprieta’. E’ chiuso il cimitero comunale ed e’ vietato stazionare in prossimita’ di canali, alberi e lungomare”.