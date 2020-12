Agguato in sera a Napoli, per cui un 26enne di Pianura è ora ricoverato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere una pallottola dal torace. Il giovane è grave ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

L’episodio è accaduto su via Cannavino, nel quartiere di Pianura, poco distante dal parco Falcone e Borsellino, nel tardo pomeriggio di oggi. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato. Al momento, come spesso avviene, non ci sarebbero testimoni dell’accaduto.