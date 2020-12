Giuliana Ghidotti, moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto morto in servizio lo scorso aprile a Napoli mentre inseguiva una banda di rapinatori nel quartiere Arenaccia e’ entra in polizia. Come ha spiegato il questore di Caserta, Antonio Borrelli, sta frequentando un corso riservato ai familiari delle vittime del dovere presso la Scuola allievi di Caserta. “La speranza e’ quella di riuscire a portare la divisa per la quale ha creduto fino alla fine mio marito”, sottolinea la vedova.

Su indirizzo del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, poi, e’ stata approvata la delibera di costituzione di parte civile dell’Amministrazione comunale nel procedimento penale a carico dei quattro rom coinvolti nell’incidente. Processo che sara’ celebrato con il rito ordinario per il reato di omicidio volontario mentre per i reati di furto, riciclaggio e tentata rapina e’ stato chiesto uno stralcio alla Terza Corte d’Assise per tenere il rito abbreviato. La prossima udienza e’ fissata per il 23 dicembre, durante la quale avra’ inizio la fase istruttoria. In aula la famiglia di Apicella si e’ costituta parte civile. Sul banco degli imputati figurano, per il reato piu’ grave, Fabricio Hadzovic, 40 anni, l’autista dell’Audi A6 che si e’ scontrata a tutta velocita’ contro l’auto condotta da Pasquale Apicella; Admir Hadzovic, 27 anni e il 39enne Igor Adzovic, il 23enne Renato Adzovic che non risponde dell’omicidio volontario, in quanto non era a bordo dell’A6.