E’ morta oggi, nella sua abitazione di Anacapri, la giornalista televisiva Teresa Iaccarino, che tra due settimane avrebbe compiuto 62 anni. Volto storico dell’emittente televisiva Telecapri, Teresa Iaccarino eera annunciatrice, presentatrice televisiva, e conduttrice di programmi sia di informazione che di intrattenimento. Tra i programmi piu’ noti che condotto Cinque punto zero e Sveglia ragazzi con il pupazzo Uffi, dunque il primo vero intrattenimento in Campania. Teresa Iaccarino fu infatti pioniera della tv regionale in Campania, il primo vero volto noto.

Il cordoglio

Cordoglio per la sua scomparsa espresso dal presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Verna; dal presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli e dal consigliere dell’Odg Campania, Enzo Colimoro. I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.