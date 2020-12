Luisa Monti ha lottato come una leonessa ma alla fine si è dovuta arrendere ad un male incurabile. La giovane mamma si è spenta nella giornata di oggi a Napoli dopo mesi di battaglia: lascia un figlio di undici anni e tante persone che le hanno voluto bene e che in queste ore stanno inondando i social con messaggi di addio e dolore per la povera Luisa, in particolare nel suo quartiere di residenza a Pianura.

“Un altra mamma troppo giovane volata in cielo” – ricorda Anna, un’amica della donna scomparsa . “Troppo presto per lasciare il figlio”. E ancora: “Sei volata in cielo senza dirmi niente. Non doveva finire così, mi mancherà tutto di te. Una parte del mio cuore è volato via con te e sarà per sempre tuo. Non ti dimenticherò mai, angelo mio”, scrive l’amico Marco.