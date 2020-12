Dramma del Covid a Casal di Principe, nel Casertano, dove si registra una delle più giovani vittime del Covid in Campania. Enrico Di Marzo aveva appena 39 anni, una moglie ed un figlio neonato ma il virus lo ha stroncato. Il giovane papà non aveva alcuna patologia pregressa, nulla di nulla. La morte ieri sera dopo un ricovero in ospedale dovuto ai gravi problemi respiratori.

Enrico lascia la moglie ed un figlio neonato. Il 39enne era risultato positivo e sintomatico nelle scorse settimane. Le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno fino a portarlo al ricovero in ospedale dove poi è spirato per le conseguenza della polmoniti bilaterale. Sgomento, naturalmente, in tutta la comunità per una perdita così giovane dovuto esclusivamente al Covid.