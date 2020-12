Afragola in lutto per la morte di Antonietta Di Maio. L’insegnante aveva 47 anni ed era risultata positiva al Coronavirus circa 15 giorni fa. Il decesso è avvenuto in casa a causa dei problemi respiratori sopraggiunti nella giornata di ieri, quando aveva cominciato la terapia domiciliare con l’ossigeno. Le condizioni si sono improvvisamente aggravate e quando la figlia 16enne ha allertato i soccorsi era già tardi.

La maestra originaria di Afragola abitava da diversi anni a Capodrise, nel Casertano e lavorava come insegnate a Roma. Amici e colleghi la ricordano con grande affetto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social.