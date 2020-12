Il 29enne Antonio Maffettone ha perso la vita. Il giovane stava effettuando lavori in altura quando è stato schiacciato dal trattore morendo sul colpo. Il giovane originario di Taurano e residente da qualche anno a Quindici dove conviveva con la fidanzata. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione locale di Lauro ed il medico legale.

Il giovane, che lavorava come operaio presso un’azienda agricola di Lauro, si sarebbe recato nella mattinata di ieri in località Salera con un trattore al fine di effettuare dei lavori in un terreno assieme a un collega di nazionalità romena. Il 29enne avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che si è improvvisamente ribaltato. Proprio lui pare abbia chiamato il 112. Sul luogo dell’incidente i carabinieri hanno trovato il corpo esanime del 29enne di Taurano sotto il trattore e il collega romeno ferito.