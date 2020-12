“Lo abbiamo proposto alla Regione, che non ci ha ascoltato. Lo facciamo lo stesso a Ottaviano: parte il Fondo di solidarietà, ecco l’Iban (nella foto) per fare donazioni. Si parte da 100mila euro che mette il Comune, ai quali aggiungeremo quelli del Governo per i buoni spesa e quelli che doneranno i privati”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso.

Il primo cittadino spiega: “Facciamo trascorrere un Natale meno difficile a tutti gli ottavianesi che hanno bisogno di aiuto. Vi daremo conto di tutte le donazioni, oltre che della distribuzione dei fondi, che avverrà mediante un avviso pubblico. Mi raccomando la causale dei bonifici: Emergenza Covid”.