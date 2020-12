I carabinieri della stazione forestale di Marzano di Nola hanno accertato la realizzazione di opere edilizie abusive all’interno di un fondo privato coltivato a noccioleto nel comune di Domicella, in provincia di Avellino. A seguito di un sopralluogo, è stata accertata l’illecita realizzazione di terrazzamenti, eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici, che hanno comportato una sostanziale variazione morfologica del terreno.

Dopo le verifiche, i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro dell’area, per una superficie di circa 1.300 metri quadrati. Nei confronti del proprietario del fondo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Avellino, poiché ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia conseguenti alla realizzazione di opere in assenza di idonei titoli autorizzativi in area Sic (Siti di interesse comunitario) e soggetta a vincolo idrogeologico.