Lieto fine natalizio all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Una mamma ha partorito un bimbo ma non l’ha riconosciuto. Ad adottarlo una giovane coppia che non poteva avere figli. I fatti si sono svolti poco prima di Natale e proprio nel periodo delle feste è arrivato il via libera per l’adozione.

La partoriente ha deciso in piena consapevolezza di non riconoscere suo figlio. Inutile anche il supporto psicologico offerto dalla struttura ospedaliera al fine di valutare eventauli ripensamenti. Ma la donna è stata ferma nella sua decisione. A quel punto la direzione sanitaria si è attivata subito per trovare al bimbo una nuova casa.