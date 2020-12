A Marano di Napoli come comunica l’Agimeg è stato centrato un “9” da 100 mila euro a fronte di una giocata di soli 3 euro. Secondo gradino del podio per i 50 mila euro vinti ad Altamura (BA) e terzo posto ancora appannaggio della Campania, grazie ai 25 mila euro finiti a Sarno (SA).

In provincia di Salerno, ad Amalfi per l’esattezza, anche un premio da 10 mila euro. Il Lotto tradizionale premia invece Pont Saint Martin, in provincia di Aosta, con 14.250 euro, grazie a un terno sulla ruota di Torino, vincita seguita dai 12.450 euro centrati a Pellezzano, in provincia di Salerno, e dagli 11.375 euro vinti a Crema. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 3,96 miliardi di euro.