“Le persone irresponsabili e scorrette vanno sanzionate. Il loro non rispettare le regole confligge con la nostra sicurezza dal punto di vista sanitario, vanifica i nostri sforzi contro la pandemia. Non è possibile assistere che nelle zone centrali della città l’ordinanza che colloca la Campania in zona rossa con le dovute restrizioni sia completamente ignorata. Impunemente c’è gente assembrata in piazza Garibaldi e in piazza Nolana dove addirittura si svolge un mercatino abusivo, come mostrano i video che i residenti chi hanno inoltrato. Occorrono controlli, sono aree frequentate per lo più da cittadini immigrati che si fanno tranquillamente beffa dei nostri regolamenti. Ciò non può essere consentito, i cittadini corretti e ligi non possono essere insultati così, inoltre ne va di mezzo l’incolumità di tutti. A che serve inasprire le misure, se un certo numero di individui sfugge al rispetto di esse. Questo accade in piazze centralissime e dunque non può sfuggire e va impedito. Non si vanifichino i sacrifici dei cittadini perbene”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

VIDEO: https://fb.watch/1WiUt-UHX2/