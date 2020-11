“Sulla linea di rigore sempre seguita dalla Regione, sollecitero’ nelle prossime ore e nei prossimi giorni i ministeri dell’Interno e della Salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto all’epidemia”. E’ quanto fa sapere il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. “Non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli, o di strade e quartieri abbandonati a se stessi, nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito”, aggiunge De Luca.

“Non e’ tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario e ospedaliero, a tutela della vita delle persone – conclude – sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno della irresponsabilita’ istituzionale e comportamentale”.