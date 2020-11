Ancora una giovane vittima della Terra dei Fuochi: è Rossella Liccardo che si è spenta a 29 anni dopo una lunga battaglia contro il male incurabile. Giugliano, ed anche i comuni limitrofi, sono in lutto per la giovane maestra laureata in Scienze della Formazione al Suor Orsola Benincasa di Napoli e che aveva fatto dei bambini la propria missione. Poi quel male che non le ha dato scampo fino ad ieri quando Rossella se n’è andata.

Commovente il saluto del gruppo Ciclopasseggiando Giugliano: “Ciao Rossella amica di tante pedalate e chiacchierate ti voglio ricordare così…spero che dove sei adesso avrai una bella pista ciclabile dove poter girovagare con la tua inseparabile bicicletta Un abbraccio a tutta la famiglia Liccardo dal gruppo Ciclopasseggiando Giugliano”.

E ancora: “Oggi mi trovo a consolare me e i miei figli come se ad andarsene fosse stata una sorella…una zia…una persona di famiglia perché tu tra una lezione e l’altra sei riuscita non solo ad entrare nelle loro menti e infondergli tutto il tuo sapere ma anche nei loro cuori con la tua dolcezza la tua tenerezza e il tuo buon cuore e volerti bene è stato da subito inevitabile ci mancherai tantissimo dolce Rossella custodiremo nei nostri cuori ogni attimo che abbiamo avuto la fortuna di passare con te”.