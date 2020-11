Due vittime in meno di 24 ore. All’ospedale Rummo di Benevento sono deceduti un 89enne di San Marco dei Cavoti e un 71enne di Napoli. Nella settimana conclusa sono state in tutto 16 le morti registrate per le complicazioni insorte con il Covid-19. Anche nell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, in provincia di Avellino si e’ registrato un decesso. Non ce l’ha fatta un 81enne di Sturno, da alcuni giorni in terapia intensiva. E nella mattinata e’ morta una 78enne di Ospedaletto d’Alpinolo nell’ospedale di Avellino.

La donna ha avuto un peggioramento lento e progressivo per il virus contratto a ottobre scorso. Dopo il ricovero il 26 ottobre e’ passata dalla medicina d’urgenza, alla terapia sub intensiva, per finire poi intubata pochi giorni fa in terapia intensiva, dove e’ morta.