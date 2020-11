“Sessantasei guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Comunicati anche 30 nuovi casi di positività al COVID-19, per i quali scatta l’isolamento domiciliare. Attestato un decesso, si tratta di B.L. classe 1934. Continua, così, a mutare il bilancio della​ duecentoquarantacinquesima giornata consecutiva di attività del ​ Coc”.

Totale ospedalizzati:​ 16; Totale in isolamento domiciliare:​ 860; Totale guariti dal COVID 389; Totale decessi:​ 34; Totale tamponi effettuati in data odierna: 250, i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.

“Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alla famiglia del nostra concittadina scomparsa. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”. Istituito, inoltre, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630. Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45. Predisposto anche un secondo numero di linea: 0818497030 reperibile nei medesimi giorni ed orari. Si segnala anche che con nota prot. n. 2882 del 12.11.2020 da parte dell’Unità di Crisi della Regione Campania è stato disposto che per poter effettuare il tampone molecolare, ovvero per la ricerca di SARS-CoV-2 presso un laboratorio privato, è necessaria la prescrizione medica su cosiddetta “ricetta bianca” con l’indicazione dell’effettuazione della prestazione. Ciò si rende necessario al fine di garantire una maggiore appropriatezza dei percorsi di Sanità Pubblica. ​ ​