«Da domani sera partirà un servizio notturno di assistenza per i malati Covid-19 su tutto il territorio di Ottaviano. Sarà attivo dalle 20 alle 8 del mattino successivo: basterà telefonare al numero 3773866612 e vi metterete in contatto con un’automedica dell’associazione Soccorso San Gennaro, con a bordo un autista, un infermiere e un medico». Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

«L’automedica girerà per Ottaviano e sarà pronta a raggiungervi se dovesse essere necessario. Voglio ringraziare l’Unità di crisi comunale, il Coc (centro operativo comunale) e il personale del Comune: tutti hanno lavorato per fare in modo che il servizio venisse attivato in tempi rapidi», conclude il primo cittadino.