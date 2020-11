Questa mattina la Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano ha effettuato molteplici controlli in relazione al divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza. Tre persone sono state sanzionate, per 373,34 euro ciascuna, per essersi recate in un Comune diverso da quello di residenza senza alcuna motivazione valida

Decine sono stati i veicoli ed i conducenti sottoposti a controllo, molti dei quali erano in possesso di autocertificazione e di validi motivi per spostarsi. “Intensificheremo i controlli sul rispetto dei vincoli di zona rossa”, fa sapere il sindaco Vincenzo Catapano.