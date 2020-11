Un lockdown localizzato per contenere l’incremento dei contagi nel comune di Novi Velia, in provincia di salerno. Adriano De Vita, sindaco del centro cilentano, ha da poco firmato un’ordinanza che prevede una serie di provvedimenti restrittivi per arginare l’incremento “cruento ed esponenziale della diffusione del virus” che si e’ registrato dal mese di ottobre. Da domani e fino al 20 novembre scattera’ il divieto di allontanamento dal territorio comunale per i residenti e quello di accesso per i non residenti o domiciliati. Saranno sospese: le attivita’ degli uffici pubblici (eccezion fatta per i servizi essenziali e di pubblica utilita’), le attivita’ scolastiche in presenza, le attivita’ artigianali, produttive e commerciali comprese quelle di ristorazione che potranno effettuare solo consegne a domicilio. Resteranno aperte le attivita’ di vendita di generi alimentari, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sospeso il mercato settimanale del mercoledi’.

Nessuno potra’ uscire dalle proprie abitazioni se non per esigenze e servizi di prima necessita’. Il sindaco, inoltre, ha disposto la chiusura di parrucchieri, barbieri, acconciatori ed estetisti. Sospesi anche i cantieri edili privati, le attivita’ di palestre e di circoli privati, ricreativi e culturali. Non si potranno celebrare le cerimonie civili e religiose ed e’ sospesa la celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli. L’attivita’ di cura e di ricovero degli animali sara’ consentita dalle 7 alle 8 e dalle 16 alle 17. Disposta, inoltre, la chiusura delle strade secondarie di accesso al territorio comunale. Da stamane e’ iniziata anche l’attivita’ di screening per i residenti e i domiciliati che potranno effettuare gratuitamente il tampone in Piazzetta Risorgimento.