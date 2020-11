Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio in Campania. Il sisma – di magnitudo 2.4 – ha avuto come epicentro Cerreto Sannita, nel Sannio. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il movimento tellurico è stato registrato alle 17:08 ad una profondità di 17 chilometri e sarebbe stato avvertito in maniera chiaramente lievi solo ai piani alti della città epicentro.

Chiaramente non si segnalano danni a persone o cose, vista la lievissima potenza del sisma. Si tratta comunque di una zona a rischio e dove già nelle scorse settimana c’erano state dei microsisma.