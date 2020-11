Giovanni Graziuso, 48 anni, imprenditore, è l’ultima vittima del Covid, deceduto al Cardarelli di Napoli. «Ebbene sì afferma il sindaco Sebastiano Giordano – anche stavolta la città si sveglia e piange un altro pezzo della sua storia recente. Giovanni del supermercato Fioravante, se ne va via in punta dei piedi, come era suo costume. Silenzioso, gentile, buono, un gigante dal cuore grande. Caro Giovanni, adesso chi avrà cura di tutti noi volontari della Protezione Civile, durante le attività di monitoraggio del territorio, chi ci porterà da bere e un biscotto per rifocillarci? Tutti perdiamo un amico».

«Difficile trovare le parole giuste – ha aggiunto il primo cittadino di Lettere – quando il cuore piange per il grande dolore». In rete sono centinaia e centinaia i messaggi di cordoglio e di ricordo pubblicati per Giovanni. Sono 4 ora i deceduti nel giro di qualche settimana, con 117 positivi in totale.