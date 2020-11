Uno spacciatore di droga e’ stato arrestato ad Ercolano grazie al fiuto del cane Tex del nucleo Cinofili dei Carabinieri. Nell’ abitazione di Luigi Perna, 23 anni, gia’ denunciato in passato per spaccio, i militari, che hanno operato insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno sequestrato quasi 300 grammi di marijuana e 8 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Sequestrati anche 1.230 euro in contanti. Un valido aiuto e’ stato fornito dal cane Tex che ha indirizzato i Carabinieri nel luogo dove era nascosta la droga.