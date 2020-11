La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo sull’intero territorio. A partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, domenica 29 novembre, si prevedono “precipitazioni sparse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, venti temporaneamente forti dai quadranti orientali, soprattutto sulle isole e sul settore costiero nella prima parte della giornata, mare temporaneamente agitato, soprattutto lungo le coste esposte nella prima parte della giornata”.

La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti “di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine alle precipitazioni e al conseguente dissesto idrogeologico che in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”