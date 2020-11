L’altra notte giungeva presso la Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno una nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola che segnalava un autoarticolato, oggetto di rapina, che si stava dirigendo verso il territorio di Sarno percorrendo la Strada Statale 268. In seguito alla tempestiva attività di ricerca del veicolo ed alle indagini effettuate della Polizia di Stato, dopo qualche ora i poliziotti accertavano che l’autoarticolato risultava essere fermo a Sarno e si risaliva alla posizione dell’autoarticolato che risultava in sosta dalle ore 23.40 alle ore 01.20. Gli agenti della squadra volante del Commissariato di Sarno operavano, pertanto, un immediato controllo presso un capannone, ubicato nella zona rilevata, al cui interno rinvenivano l’intera merce, consistente in 20 pedane cariche di generi alimentari vari e constatavano la presenza di un uomo 60enne di Sarno, titolare e proprietario dell’intero stabile e del capannone insieme al fratello 59enne.

Sul posto giungeva poi personale della società proprietaria della merce rapinata che procedeva ad inventariare la refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato che, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, restituiva il carico, il cui valore economico ammontava a circa 110.000 euro, come dichiarato dal responsabile dell’azienda che esprimeva tutta la sua soddisfazione per l’esito dell’operazione di Polizia, la cui tempestività aveva impedito che la merce venisse caricata su altri veicoli e trasportata altrove. I due uomini proprietari del fabbricato sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di ricettazione.